Сетевое издание|18+|Вторник|16 июл 2024|16:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+29oC
+30oC
Завтра | Ясно |
 

Общество

В Пензе убедились в качестве асфальта, произведенного на новом заводе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Производственная мощность асфальтобетонного завода, открывшегося в Пензе, - 175 тонн в час. Первые партии продукта уже опробовали на заводской территории и убедились в его хорошем качестве.

Об этом во вторник, 16 июля, на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Произведенный в Пензе асфальт хотят использовать для реализации проекта «Мой двор», а также для других работ в Пензенской агломерации.

В Пензе убедились в качестве асфальта, произведенного на новом заводе

«В дальнейших планах - запуск производства вибропрессованной плитки. Будем развивать эту промышленную площадку», - написал глава региона.

В Пензе убедились в качестве асфальта, произведенного на новом заводе

Ранее сообщалось, что в областном центре активно реализуют проект «Мой двор», цель которого - сделать придомовые территории комфортными для жителей. В этом году намерены отремонтировать 182 двора. Из областного бюджета на обновление асфальта и тротуаров выделили 400 млн рублей.

Программа рассчитана на 3 года, и по проекту каждый год будет приводиться в порядок около 200 дворов.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото со страницы Олега Мельниченко во «ВКонтакте»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте