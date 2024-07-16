В Пензе убедились в качестве асфальта, произведенного на новом заводе

16.07.2024 | 15:44

Производственная мощность асфальтобетонного завода, открывшегося в Пензе, - 175 тонн в час. Первые партии продукта уже опробовали на заводской территории и убедились в его хорошем качестве.

Об этом во вторник, 16 июля, на своих страницах в соцсетях рассказал губернатор Олег Мельниченко.

Произведенный в Пензе асфальт хотят использовать для реализации проекта «Мой двор», а также для других работ в Пензенской агломерации.

«В дальнейших планах - запуск производства вибропрессованной плитки. Будем развивать эту промышленную площадку», - написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в областном центре активно реализуют проект «Мой двор», цель которого - сделать придомовые территории комфортными для жителей. В этом году намерены отремонтировать 182 двора. Из областного бюджета на обновление асфальта и тротуаров выделили 400 млн рублей.

Программа рассчитана на 3 года, и по проекту каждый год будет приводиться в порядок около 200 дворов.