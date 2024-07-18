Пензенцы смогут придумать рисунок для забора поликлиники

18.07.2024 | 20:55

В рамках Недели профилактики заболеваний печени и Дня борьбы с гепатитом пензенцев приглашают принять участие в художественной акции-флешмобе.

Желающих ждут в четверг, 25 июля, у поликлиники центра спецвидов медицинской помощи на улице Куйбышева, 33а.

Каждый сможет внести свой вклад в создание рисунка на тему борьбы с гепатитом.

Акция начнется в 10:00. Произведение появится на ограде медучреждения.

Цель подобных мероприятий - профилактика заболеваний печени и привлечение внимания к проблеме гепатита, отметили в региональном минздраве.