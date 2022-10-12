Пензенцы в Сети обсудили нестандартный способ уборки листвы

12.10.2022 | 09:40

Пензенцы гадают, чем именно занимается работник коммунальных служб на газоне у проезжей части одной из улиц.

Видео появилось вечером во вторник, 11 октября, в Telegram-канале автомобилистов «Сова Пенза».

Автор снял, как мужчина с триммером в руках приводит в порядок газон. Под лезвия как будто попадают листья. Они ворохом разлетаются вокруг.

Кадры вызвали недоумение у большинства комментаторов. «Листья стрижет?» - предположил один из них.

Другие посмеялись над происходящим.

«Повестка пришла, косит», «Неважно, главное - что-то делать», «Косит от мобилизации», «Что сказали, то и делает», «ИБД - имитация бурной деятельности», - написали они.

У двух пользователей нашлось объяснение действиям мужчины.

«Он окашивает траву, чтобы собирать листву легче было. Сама думаю об этом, что возле дома надо так же сделать. Возьмите грабли и почистите листву, тогда поймете», «Леской загоняет листву на землю, чистит тротуары», - высказались пензенцы.

2 сентября коммунальщик в сквере имени В. Г. Белинского косил воображаемую траву. Горожанин запечатлел на видео мужчину с триммером, которым тот водит по совершенно голой земле.

Видео t.me/sova_penza58.