На ул. Тепличной огонь охватил 50 кв. м пустоши

04.04.2024 | 09:03

Вечером среды, 3 апреля, на окраине Пензы загорелось поле. Информация о происшествии появились в Сети. Очевидцы сообщили о пламени на улице Тепличной, рядом с дворцом единоборств «Воейков».

Инцидент прокомментировали в главном региональном управлении МЧС.

«В 20:09 поступило сообщение о пожаре на Тепличной, 17. Горела сухая трава на площади 50 кв. м. Для борьбы с огнем привлекались 4 человека личного состава и 1 единица техники», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в области начались палы. Жителей предупредили о штрафах за неконтролируемое сжигание травы и мусора. Для граждан их размер составляет от 5 тыс. до 15 тыс. руб., для должностных лиц - от 20 тыс. до 30 тыс.

О горении растительности следует сообщать по телефонам: 01, 101, 112.