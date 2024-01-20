«Пензеция»: в областном центре произошло наводнение

20.01.2024 | 15:08

В субботу, 20 января, вслед за южной частью города - улицами Львовской, Токарной, Калинина - затопленными оказались и другие районы Пензы.

«Арбековские ручейки» - так иронично назвал автор видеозаписи кадры, на которых запечатлен залитый мутной водой проспект Победы, одна из главных пензенских магистралей.

Вздымая волны, преграду преодолевает автобус. Рассыпая брызги, взрезают ее легковые машины.

«Это прорыв или дождь налил?» - поинтересовался один из подписчиков.

«Это снег, который весь за город вывезли, растаял. Недавно же только отчитывались, что все в Пензе хорошо и службы все работают исправно», - ответил другой.

«Крещенская купель - это другое, вы не понимаете», - сыронизировал комментатор.

«Образовалось море в экоквартале. На остановке», - делится кадрами пользователь.

«На ГПЗ похожая ситуация, что неудивительно», - откликнулся житель правобережья.

«Город плывет. При этом завтра в Пензе ожидается днем 0° С, а к ночи - до -24 °С. В понедельник будет день травматолога», - предсказал участник обсуждения.

«Пензеция», - кратко резюмировал горожанин.

Фото № 2 - кадр «Октябрьский район», № 3 - кадр PenzaInform.ru.