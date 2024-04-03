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Происшествия

В Пензенской области начались палы травы

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В Пензенской области за выходные огонь уничтожил около 1 га сухой растительности в Каменском и Наровчатском районах. О первых палах травы сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Обошлось без человеческих жертв, однако так происходит не всегда. Главная опасность палов заключается в том, что пламя может быстро перекинуться на дома и лесные массивы.

В Пензенской области начались палы травы

Пензенцев предупреждают об административной ответственности и штрафах за неконтролируемое сжигание травы и мусора.

«На граждан - в размере от 5 000 рублей до 15 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 рублей до 30 000 рублей», - напомнили в областном ГУ МЧС России.

Жителей региона просят проявлять бдительность и сообщать о горении растительности по телефонам: 01, 101, 112.

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Источник — видео и фото МЧС России
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