В Пензенской области начались палы травы

03.04.2024 | 11:21

В Пензенской области за выходные огонь уничтожил около 1 га сухой растительности в Каменском и Наровчатском районах. О первых палах травы сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Обошлось без человеческих жертв, однако так происходит не всегда. Главная опасность палов заключается в том, что пламя может быстро перекинуться на дома и лесные массивы.

Пензенцев предупреждают об административной ответственности и штрафах за неконтролируемое сжигание травы и мусора.

«На граждан - в размере от 5 000 рублей до 15 000 рублей; на должностных лиц - от 20 000 рублей до 30 000 рублей», - напомнили в областном ГУ МЧС России.

Жителей региона просят проявлять бдительность и сообщать о горении растительности по телефонам: 01, 101, 112.