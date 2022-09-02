В сквере имени В. Г. Белинского в Пензе подстригли воображаемую траву

02.09.2022 | 17:18

В сквере имени В. Г. Белинского в Пензе специалисты приводят в порядок газоны. Однако столь важная работа вызвала у горожан недоумение.

Причина в том, что травы на газонах, куда пришел человек с косилкой, нет.

Кадры работы специалиста появились в социальной сети «ВКонтакте» в пятницу, 2 сентября. Автор снял мужчину, который упорно водит агрегатом у совершенно голой земли.

«В Пензе начался покос воображаемой травы. В сквере Белинского газон превратился от реагентов в голую землю, но его стригут», - гласит комментарий к ролику.

Пользователи, оставившие сообщения под постом, не скрыли сарказма.

«Это Ленин во всем виноват. Надеюсь, после выборов он уймется», «Маразм крепчает», - написали они.

Одна из горожанок выразила сожаление в комментариях, что мужчина с косилкой не пришел в Терновку, где вдоль дорог есть пышные заросли.

Видео vk.com/citypnz.