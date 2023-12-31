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Общество

Ночью улицы Пензы от снега очищает половина парка спецтехники

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Житель Пензы Алексей посчитал, что в городе не хватает спецмашин для своевременной уборки снега и противогололедной обработки.

Об этом он написал под постом в телеграм-канале главы Пензы Александра Басенко. «Сколько техники Пензавтодору не хватает?» - спросил Алексей.

Ему ответил представитель управления ЖКХ города. Предположение пензенца о нехватке или же достаточном количестве спецмашин он не подтвердил и не опроверг.

«В соответствии с графиком выхода специализированной техники МБУ «Пензавтодор» ежедневно в зимний период с 7:00 до 19:00 на содержание дорожной инфраструктуры, а также парков и скверов выходит порядка 80 единиц техники, с 19:00 до 7:00 в работах по расчистке от снега и содержанию объектов улично-дорожной сети задействовано свыше 50 единиц техники», - сообщил представитель управления.

Он добавил, что при сильных снегопадах количество техники могут увеличить.

Контролирует уборку улиц областная прокуратура. Сотрудники надзорного органа замечают: МБУ «Пензавтодор» допускает нарушения.

«Надзорные мероприятия, проведенные территориальными прокурорами после снегопадов, показали, что дороги, городские остановки общественного транспорта и пешеходные переходы на улицах Барковке, Суворова, Карпинского, Пушкина, Некрасова, Бакунина, Богданова, Красной Горке, Кустанайской, проспекте Победы и многих других длительное время не были очищены от снега, на дорогах имелась наледь, вывоз снега не осуществлялся», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

На балансе города числятся 108 единиц снегоуборочной и дорожной техники. Коммунальщикам могли бы помочь снегоплавильные станции, однако их мощность оказалась недостаточной, и по назначению оборудование сейчас не используется.

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