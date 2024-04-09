В Пензе готовятся высадить почти 300 тысяч цветов

В этом году в Пензе высадят более 296 тысяч растений (петуния, хоста, кохия, сальвия и алиссум). Общая площадь городских цветников составит 5 962 кв. м.
Разработаны эскизы 35 крупных цветников.
«В связи с приближающимся празднованием Дня Победы приоритет отдадим оформлению газонов и клумб в скверах «Проводы» и Пионерском, а также рядом с Монументом воинской и трудовой славы», - сообщил глава Пензы Александр Басенко.
После этого будут высажены композиции в скверах Пушкина, Лермонтова, Белинского, Ермина. Также цветами украсят въезды в город, территории в районе аэропорта и монумента «Самолет», улицу Славы, придорожные склоны на Плеханова и 8 Марта, другие зеленые зоны.
МБУ «Пензавтодор» уже закупило нужное количество однолетников. Сейчас они находятся у подрядной организации. При наступлении благоприятной погоды их доставят в Пензу в течение нескольких суток.
В 2023 году на городские клумбы высадили 172 тысячи цветов: петунию всех сортов, кохию, сальвию, цинерарию, агератум, тагетес. Общая площадь цветников составила 5 800 кв. м. Часть из них оформили в соответствии с тематикой 360-летия Пензы.
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