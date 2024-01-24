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Из жизни

В райцентре Пензенской области кабан встретился с человеком

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Дикое парнокопытное животное поздним вечером попалось навстречу мужчине, шедшему по районному центру Башмаково. Прохожий не растерялся и снял его на камеру.

«Кто-то скажет: «Что, кабанов что ли ни разу не видели?» А вы видели, как кабан бежит от человека?» - написал он.

На кадрах запечатлено, как кабан мечется по улице, а потом отпрыгивает в глубокий снег. Затем, утопая по брюхо, выбирается на дорогу и убегает.

Комментаторы не замедлили откликнуться.

«И видели, и кормили, и ухаживали», - написала одна из подписчиц.

В райцентре Пензенской области кабан встретился с человеком

В доказательство она привела фотографию: в дощатом загоне самка кабана кормит полосатых детей.

Многие участники обсуждения опасаются лесных жителей.

«Я видела стаю, с электрички шла зимой, и кабаниха со своим мелким отрядом чешет. Я руки в ноги и вперед», «Хорошо, что убежал. Кабан - животное дикое и вполне агрессивное, это не домашняя свинка», - пишут они.

Еще одна группа задается вопросом, как дикие звери оказываются в населенных пунктах.

«Что-то это не то: то лоси в люди выходят, то кабаны. А потом что? Медведи и волки. Что-то не то в наших лесах происходит», «Скорее всего, пищи нет для диких животных, вот и выходят к людям. Леса-то все завалены буреломом», - делятся они мнениями.

А один комментатор рассказал, что в Каменском районе близ села видели волчьи следы и самого хищника.

Фото № 2 - Анна.

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Источник — видео «Пенза новости»
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