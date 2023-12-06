В Кузнецке перекроют улицу ради монтажа колокольни

06.12.2023 | 20:53

В Кузнецке в четверг, 7 декабря, закроют для движения участок улицы Дарвина от улицы Ленина до Рабочей.

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Причина ограничения - завершение работ по монтажу колокольни Вознесенского кафедрального собора.

«Просим с пониманием отнестись к ситуации и использовать объездные пути», - добавили в пресс-службе.

Вознесенский кафедральный собор в Кузнецке - старейшее из сохранившихся в городе сооружений культа. К его ремонту решили приступить весной 2021 года, когда из-за сильного ветра одна из глав лишилась креста.

Сообщалось, что купола сгнили от времени, как и внутренние конструкции. Был объявлен сбор средств. Всего на работы требовалось более 7 млн рублей.