В Богословке лошади вернулись на кладбище за сладостями

20.05.2024 | 09:02

Жительница Богословки Пензенского района Светлана пожаловалась на табун лошадей, который гулял по кладбищу. Выпас в местах захоронений становится постоянной проблемой села. Животные вытаптывают могилы, ломают надгробия и оставляют экскременты.

«Лошади взрослые, страшно подойти», - написала женщина в местном чате мессенджера Viber. Она добавила, что лошади поели, собрали со столов конфеты, которые люди принесли на Радоницу, и ушли.

Свои слова сельчанка проиллюстрировала снимком прогуливавшихся среди могил животных.

«Они знают, где поесть, они и в прошлом году там ходили», - прокомментировала участница обсуждения.

О пасущихся на кладбище лошадях сельчане рассказали в августе 2023 года. По словам местных жителей, владелец животных намеренно выпускал их на выпас в места захоронения. Проблему могла бы решить ограда вокруг кладбища.

На жалобы отреагировала администрация сельсовета. Они сообщили, что приняли меры. Так, владельца лошадей предупредили о последствиях ненадлежащего ухода за ними. Что касается установки ограды, то деньги на работы хотели выделить во втором квартале 2024-го.

Фото из чата BesedkaБогословская.