Сетевое издание|18+|Понедельник|20 мая 2024|12:50
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Глас народа

В Богословке лошади вернулись на кладбище за сладостями

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница Богословки Пензенского района Светлана пожаловалась на табун лошадей, который гулял по кладбищу. Выпас в местах захоронений становится постоянной проблемой села. Животные вытаптывают могилы, ломают надгробия и оставляют экскременты.

«Лошади взрослые, страшно подойти», - написала женщина в местном чате мессенджера Viber. Она добавила, что лошади поели, собрали со столов конфеты, которые люди принесли на Радоницу, и ушли.

Свои слова сельчанка проиллюстрировала снимком прогуливавшихся среди могил животных.

«Они знают, где поесть, они и в прошлом году там ходили», - прокомментировала участница обсуждения.

О пасущихся на кладбище лошадях сельчане рассказали в августе 2023 года. По словам местных жителей, владелец животных намеренно выпускал их на выпас в места захоронения. Проблему могла бы решить ограда вокруг кладбища.

На жалобы отреагировала администрация сельсовета. Они сообщили, что приняли меры. Так, владельца лошадей предупредили о последствиях ненадлежащего ухода за ними. Что касается установки ограды, то деньги на работы хотели выделить во втором квартале 2024-го.

Фото из чата BesedkaБогословская.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте