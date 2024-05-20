В Богословке лошади вернулись на кладбище за сладостями

Жительница Богословки Пензенского района Светлана пожаловалась на табун лошадей, который гулял по кладбищу. Выпас в местах захоронений становится постоянной проблемой села. Животные вытаптывают могилы, ломают надгробия и оставляют экскременты.
«Лошади взрослые, страшно подойти», - написала женщина в местном чате мессенджера Viber. Она добавила, что лошади поели, собрали со столов конфеты, которые люди принесли на Радоницу, и ушли.
Свои слова сельчанка проиллюстрировала снимком прогуливавшихся среди могил животных.
«Они знают, где поесть, они и в прошлом году там ходили», - прокомментировала участница обсуждения.
О пасущихся на кладбище лошадях сельчане рассказали в августе 2023 года. По словам местных жителей, владелец животных намеренно выпускал их на выпас в места захоронения. Проблему могла бы решить ограда вокруг кладбища.
На жалобы отреагировала администрация сельсовета. Они сообщили, что приняли меры. Так, владельца лошадей предупредили о последствиях ненадлежащего ухода за ними. Что касается установки ограды, то деньги на работы хотели выделить во втором квартале 2024-го.
Фото из чата BesedkaБогословская.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀