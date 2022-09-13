Новая дорога в Согласии поставила местных жителей в тупик

13.09.2022 | 15:26

В микрорайоне Согласие радость от нового дорожного полотна омрачилась транспортными проблемами.

Местная жительница Елена на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» объяснила, что после укладки асфальта автовладельцы вынуждены решать два вопроса: как припарковаться и каким образом разъехаться в случае необходимости.

«Потому что дорожное полотно от края домов настолько высокое, что машина без повреждений не съедет, а потом просто не заедет обратно. Мы приезжаем с работы и не знаем даже, куда ставить машину», - пожаловалась Елена.

Свои слова женщина проиллюстрировала снимками, демонстрирующими отсутствие съездов и уровень свежего дорожного полотна.

Пока ответа на обращение горожанки не поступило.

Аналогичная жалоба пришла в июле от жителей улицы Новоселовки в Терновке. «Трамплин» после укладки асфальта появился у домов № 35, 35а и 37. В мэрии Пензы пообещали сделать съезд.

С такой же проблемой столкнулись и жители 1-го проезда Кольцова. В некоторых местах от тропы у калитки до края проезжей части после ремонта образовался перепад высоты почти на полметра.

Фото Елены Салминой.