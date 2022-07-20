Отремонтированная дорога стала трамплином для жителей Терновки

20.07.2022 | 15:19

Пензенцы продолжают жаловаться на долгожданный и только недавно уложенный асфальт. Людей удивляет его высота и отсутствие съездов с дороги к частным домам.

Одна из жалоб поступила в адрес губернатора региона на его странице во «ВКонтакте», она касается улицы Новоселовки в Терновке.

«Приглашаю проехать и попробовать спуститься с трамплина (не сделали даже съезд к домам № 35, 35а, 37, не говоря о том, что должна была быть дорога, так как эти дома находятся на улице Новоселовка). 50 лет ждали новую дорогу, а теперь еще 50 лет будем ждать обещаний», - высказалась пользовательница Диана О.

Представитель администрации Пензы ответил женщине, что объект находится на контроле городского департамента ЖКХ.

«К данным домам подрядной организацией будет организован съезд. Работы планируется выполнить до 5 августа», - пообещали в мэрии.

Аналогичная жалоба ранее поступала от жителей 1-го проезда Кольцова. В некоторых местах от тропы у калитки до края проезжей части после ремонта образовался перепад высоты почти на полметра. Люди обозначили и еще одну проблему: вода с дороги неминуемо польется к их домам и в огороды.