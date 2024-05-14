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Из жизни

Пензячка спрятала машину, чтобы ее не отобрали за штрафы

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В Пензе автолюбительница, игнорировавшая правила дорожного движения, не желала оплачивать штрафы и накопила задолженность на сумму более 80 000 рублей.

Взыскать с нее эти деньги предстояло судебному приставу. Он наложил арест на «Ладу-Гранту» горожанки и вручил требование об изъятии авто для продажи.

Пензячка не собиралась сдаваться так быстро и спрятала автомобиль - его пришлось объявлять в розыск.

Тем не менее машину вскоре нашли и изъяли. Только тогда женщина пошла на контакт.

«Не желая становиться пешеходом, она оплатила задолженность в полном объеме, включая исполнительский сбор. После этого арест с машины был снят, а производство окончено фактическим исполнением», - сообщили в пресс-службе УФССП РФ по Пензенской области.

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