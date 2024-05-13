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Общество

В Кузнецке в спортивном комплексе «Арена» больше нет катка

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В Кузнецке в спортивном комплексе «Арена» сломался компрессор. Теперь горожане остались без катка.

«В последний день работы он (компрессор. - Прим. ред.) сдох. Умер насмерть. Поэтому мы потенциально, если ничего не будем делать, останемся без льда в следующем сезоне, чего допустить нельзя, исходя из спорта и досуга», - заявил на совещании в администрации, состоявшемся в понедельник, 13 мая, глава Кузнецка Сергей Златогорский.

Он поручил начать процедуру поиска поставщика оборудования, закупки и монтажа. Также город должен будет позаботиться о дальнейшем обслуживании компрессора и гарантии его работы.

«Стоит эта радость больше 3 миллионов. Это к вопросу о том, где пылесосы, где поливалки. Оно вот так вот выскакивает, что не до пылесосов», - заключил чиновник.

Он продолжил речь о бюджетных расходах, упомянув Дом пионеров. Недавно глава города побывал на объекте с осмотром.

«Надо подступаться к тому, чтобы этот объект культуры, памятник тоже не упустить. Это тоже расходы. И немалые», - отметил Златогорский.

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