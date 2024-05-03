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Глас народа

Агрессивная ворона терроризирует пензячек в сквере у администрации

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В сквере напротив администрации Пензы (около елей между боковым входом и «Современником») живет агрессивная ворона. Птица регулярно атакует людей, сообщила читательница портала PenzaInform.ru.

«Уже есть несколько случаев ее нападения на одиноко идущих женщин, в том числе на меня. Перелетая с ели на дерево, она ударяет когтями и туловищем по головам прохожих. Сотрудницы организации, в которой я работаю, уже боятся проходить этот сквер. Гнездо вороны на растущих рядом деревьях не обнаружено. Считаем необходимым администрации города принять какие-то меры», - рассказала жительница областного центра.

Атаки продолжаются уже почти месяц.

«Вчера (2 мая. - Прим. ред.) напала на коллегу, 2 раза ударила по голове. Сегодня утром - на девушку, моя коллега видела», - описала горожанка ситуацию.

На иллюстрации к сообщению агрессивная ворона запечатлена около стелы «Добрый ангел мира» (рядом с «Современником»).

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