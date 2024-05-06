На пензенском «Глобусе» потерялся один из материков

06.05.2024 | 11:14

Любители географии недоумевают при виде пензенского «Глобуса»: на модели земного шара отсутствует один из шести материков.

«Почему нет Антарктиды? Почему ее потеряли? Где жить пингвинам?» - с такими вопросами в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» в разное время обратилось сразу несколько читателей.

Одна из горожанок предположила, что материк, расположенный на Южном полюсе, тяжело установить в конструктивном плане, ведь внизу арт-объект как раз крепится к основанию.

«И тем не менее это не дает права грешить против истины. Можно было хотя бы нарисовать Антарктиду», - отметила пензячка, заявив, что допускать отсутствие целого материка значит проявлять невежество.

«Глобус» - один из символов Пензы. За многолетнюю историю он пережил периоды и расцвета, и затишья. Люди старшего поколения помнят, как шар звучал. В последний раз он подал голос больше 20 лет назад, в начале 2000-х.

Арт-объект несколько раз пытались реконструировать, даже делали из него елочную новогоднюю игрушку. А в 2018-м подсветили с помощью четырех прожекторов. Справедливости ради стоит отметить, что на старой конструкции Антарктиды тоже не было.

В августе 2023 года монумент начали восстанавливать капитально: все элементы заменили, украсили подсветкой, чтобы они были хорошо видны в темное время суток, установили надписи «СССР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!».

Последняя фраза, точнее, ее оформление, вызвала у горожан недовольство из-за отсутствия запятой при обращении (этот знак в советской версии «Глобуса» был). В городском управлении ЖКХ отреагировали на замечание и пояснили: про запятую не забыли - ее нет на восстановленном объекте, так как элемент пришел от подрядчика с дефектом и был отправлен на доработку. Через несколько дней знак препинания водрузили на положенное место.