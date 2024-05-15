В Городищенском районе олени безбоязненно вышли к дороге

15.05.2024 | 09:55

Трех молодых пятнистых оленей запечатлел житель Городищенского района недалеко от железнодорожного переезда станции Асеевской.

Видео разместил в своем Telegram-канале глава района Павел Мигин.

«Судя по всему, это еще совсем молодые животные, у которых после зимы только-только начинают расти рога», - отметил он.

На кадрах видно, что олени непугливы - они бредут вдоль дороги, а потом легкой рысью удаляются в лес.

В последнее время дикие копытные нередко попадаются жителям Пензенской области. В Городищенском районе, богатом лесами, такие встречи особенно часты. Так, 2 мая на въезде в Сурск путь автомобилистам преградило стадо косуль. Животные неспешно пересекали дорожное полотно и ускорили темп только после сигнала.

В региональном минлесхозе отметили, что во второй половине весны у диких копытных началось время отела. В связи с этим годовалые косули, лоси и олени покидают родителей, ищут собственную территорию и нередко оказываются на проезжей части. Поэтому при движении по лесным дорогам водителям следует быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим.

С начала мая на дорогах Пензенской области погибли 3 лося и 1 косуля. Два ДТП случились в Пензенском районе, по одному - в Пензе и Нижнеломовском районе.