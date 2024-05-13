На проспекте Строителей столкнулись автобус № 130 и такси

13.05.2024 | 16:26

В понедельник, 13 мая, в Пензе на проспекте Строителей в районе торгового центра «Олимп» случилось ДТП с участием общественного транспорта.

На фото, размещенном в социальной сети «ВКонтакте», запечатлен автобус № 130, оказавшийся на газоне. В левый бок транспортного средства общественного назначения врезался автомобиль такси марки Renault.

По словам очевидцев, все случилось около 14:00.

«Каким образом со средней полосы он (автобус. - Прим. ред.) оказался на газоне, где нет разворота даже?» - выразили недоумение пензенцы в Сети.

«Судя по отметинам на асфальте, таксист въехал в заднюю левую ось моста ржавого автобуса. Заклинило левые колеса, и автобус ушел влево», - поделился предположением пользователь.

В УГИБДД УМВД России по области сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили, что, по предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Участники аварии оформляют происшествие без привлечения сотрудников Госавтоинспекции.

Видео Романа Хоршева.