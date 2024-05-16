Автоэксперт раскрыл способ очистить машину от почек и смолы

16.05.2024 | 08:25

В конце весны и начале лета многие автовладельцы сталкиваются с тем, что после парковки под деревьями на машинах остаются смола и почки.

О том, как правильно удалять пятна от них, «Известиям» рассказал автоэксперт Евгений Евтеев.

Он отметил, что самый простой метод удаления следов древесной и битумной смолы - это профессиональная очистка на мойках. Главное - как можно быстрее подвергнуть автомобиль процедуре. Чем дольше он находится под солнцем, тем сильнее под влиянием ультрафиолета такая грязь въедается в покрытие.

Для самостоятельного удаления липких пятен от почек потребуется применение специальной автохимии - очистителя древесных смол.

«Купить средства для очистки авто от смолы несложно, но крайне важно пользоваться ими правильно. Рекомендую до нанесения спецсостава помыть автомобиль в две фазы. Сначала мойка под давлением с бесконтактным шампунем, а после - мойка с ручным шампунем. Такая последовательность действий позволит сберечь лакокрасочное покрытие от повреждений. Если упустить данный этап и нанести очиститель древесных смол на грязный кузов, могут появиться царапины», - пояснил совладелец и директор автосервиса и детейлинг-центра Fit Service.

После двухфазной мойки на автомобиле будут отчетливо видны следы смолы - желтые маслянистые пятна. Только после этого можно пользоваться очистителем.

«Наносим состав на новую тряпку из микрофибры, прикладываем к месту загрязнения на 20-30 секунд. Далее без давления на микрофибру легкими движениями убираем остатки смолы, желтые пятна от тополиных почек. Теперь необходимо удалить остатки специального средства с поверхности кузова. Берем новую микрофибру, капаем любой обезжириватель для автомобиля и тщательно протираем. В финале - снова мойка», - перечислил Евгений Евтеев порядок действий.

Эксперт отметил, что в Сети можно найти массу народных средств для очистки кузова от липких последствий цветения. В том числе рекомендуется оттирать их спиртом, растительным или моторным маслом, растворителем, жидкостью для снятия лака, жидкостью для розжига или керосином. Однако, по словам профессионала, все эти средства могут повредить лакокрасочное покрытие.

Еще одна распространенная ошибка - с силой тереть липкое пятно микрофиброй с загрязнением, то есть старой тряпкой. В этом случае царапины обеспечены.

Защитить автомобиль можно нанесением воска или керамического покрытия. А лучше всего в сезон цветения избегать парковки под деревьями, подытожил Евтеев.