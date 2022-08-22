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Глас народа

Житель Пензы о сквере «45 меридиан»: приходится сидеть в помоях

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Житель Пензы обратил внимание на беспорядок в сквере «45 меридиан», расположенном на пересечении улиц Пушкина и Кулакова. Пост с фотографиями опубликовали в сообществе «Типичная Пенза» во «ВКонтакте».

«Центр города - и такой ужас. Мусор разбросан по всему скверу, на скамьях лежит куча пивных бутылок, разлиты другие напитки. Хочется спокойно провести теплый вечер, гуляя и сидя на лавочке, по итогу приходится сидеть в помоях», - пожаловался горожанин.

Он сфотографировал переполненную урну и мусор, лежащий на газоне.

«Ничего удивительного, в Пензе везде так», - поделилась мнением другая жительница города.

Пензенцы уже неоднократно указывали, что от постамента арт-объекта в центре сквера отвалилась декоративная плитка. Об этой проблеме пишут уже несколько лет, последняя жалоба была озвучена в августе 2022-го.

Нарекания вызывают и другие районы. Так, на странице губернатора Олега Мельниченко в «Одноклассниках» появилось сообщение, что мусора в городе не убавляется.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ну что Вы переживаете? У мэра и его соратников всё хорошо,им есть где отдохнуть...

Да! Не пропустите выборы - это Ваш гражданский долг!!!

Гость||

Зато донбасу помогаем.

За грязный город не наказали ни одного чиновника. Почему? Потому что основная функция чиновника - это распилы бюджета и откаты, а не забота о городе и его жителях.

Гость||

И почему-то все считаем, что в нечистоте города виноват кто-то (например, чиновники), но не мы сами.

Гость||

Город небольшой, а чиновников, как в миллионнике. Дворников нет. На них бюджета не хватает.

Гость||

Гость писал(a):

И почему-то все считаем, что в нечистоте города виноват кто-то (например, чиновники), но не мы сами.
То есть если город не поливают, не чистят, муниципальные дворники отсутствуют как класс, - чиновники ни причем?

Гость||

Гость писал(a):

То есть если город не поливают, не чистят, муниципальные дворники отсутствуют как класс, - чиновники ни причем?
Конечно, причём. Но не надо забывать и о личной культуре. Ведь, не зря придумали поговорку - Чисто не там где убирают, а там где не мусорят.

Гость||

Гость писал(a):

И почему-то все считаем, что в нечистоте города виноват кто-то (например, чиновники), но не мы сами.
Вот дурачок опять всрюкнул. Ты читать не умеешь? Там даже урны не убраны и из них все вываливается. ЖКХ не работает совсем, а людей такие дурачки как ты призывают не мусорить.

Гость||

Гость писал(a):

Чисто не там где убирают, а там где не мусорят.
Чисто не там, где не мусорят, а там где убирают. Не благодари.

Гость||

Гость писал(a):

И почему-то все считаем, что в нечистоте города виноват кто-то (например, чиновники), но не мы сами.

Вот дурачок опять всрюкнул. Ты читать не умеешь? Там даже урны не убраны и из них все вываливается. ЖКХ не работает совсем, а людей такие дурачки как ты призывают не мусорить.

+100

Гость||

Гость писал(a):

И почему-то все считаем, что в нечистоте города виноват кто-то (например, чиновники), но не мы сами.
Это верно!

Гость||

В том что город находиться в таком виде виновны как сами жители так и чиновники

Одним мусор выкинуть некуда, а другим установить для этого элементы благоустройства

Вот установили месяц назад новые урны вместо бочек на остановке Ц.Рынок и что урны новенькие уже разваливаются, а есть остановки где эти элементы совсем отсутствуют, вот вам и порядок и чистота

Гость||

Гость писал(a):

Зато донбасу помогаем.
Зато дурачок с утряни отметился

Имя: Гость
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