Житель Пензы о сквере «45 меридиан»: приходится сидеть в помоях

22.08.2022 | 09:27

Житель Пензы обратил внимание на беспорядок в сквере «45 меридиан», расположенном на пересечении улиц Пушкина и Кулакова. Пост с фотографиями опубликовали в сообществе «Типичная Пенза» во «ВКонтакте».

«Центр города - и такой ужас. Мусор разбросан по всему скверу, на скамьях лежит куча пивных бутылок, разлиты другие напитки. Хочется спокойно провести теплый вечер, гуляя и сидя на лавочке, по итогу приходится сидеть в помоях», - пожаловался горожанин.

Он сфотографировал переполненную урну и мусор, лежащий на газоне.

«Ничего удивительного, в Пензе везде так», - поделилась мнением другая жительница города.

Пензенцы уже неоднократно указывали, что от постамента арт-объекта в центре сквера отвалилась декоративная плитка. Об этой проблеме пишут уже несколько лет, последняя жалоба была озвучена в августе 2022-го.

Нарекания вызывают и другие районы. Так, на странице губернатора Олега Мельниченко в «Одноклассниках» появилось сообщение, что мусора в городе не убавляется.