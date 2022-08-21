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Общество

Горожанка пожаловалась на то, что Пенза погрязла в мусоре

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Еще одна жительница Пензы обратила внимание, что на улицах областного центра не убавляется мусора.

Свое мнение она выразила на странице губернатора в соцсети «Одноклассники».

«Город Пенза погряз в мусоре. Улица 8 Марта вообще вдоль дороги не убирается. Очень много сухих деревьев и веток, которые требуют опиловки. Это, считается, красная дорога, почти центр города! А во дворах - и говорить нечего - там одни заросли! Какой раньше был чистый город! А сейчас упор на бордюры и замены плиток», - написала женщина.

На ее жалобу отреагировал представитель регионального правительства.

«В настоящее время до муниципального бюджетного учреждения «Пензавтодор» доведена информация по данному вопросу. Работы по уборке тротуара по улице 8 Марта планируется выполнить в срок до 26 августа 2022 года», - пообещали пензячке.

Ранее в соцсети «ВКонтакте» другая жительница областного центра раскритиковала власти за удручающее состояние, в котором находится улица Калинина.

«Прогулка по улице Калинина добавит много впечатлений гостям города. Ведь наши городские и районные власти разрухой не удивить. Запущенные газоны, мусор, который дворники не убирают, а заметают в высокую траву на обочине, под крыльцом каждого магазинчика - куча мусора еще с прошлого года, разноперые выгоревшие вывески, облезлая краска, засохшие цветы в вазонах», - перечислила она.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Работы по уборке тротуара по улице 8 Марта планируется выполнить в срок до 26 августа 2022 года
А в других городах почему-то каждый день мусор с тротуаров и дорог убирают.

Имя: Гость
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