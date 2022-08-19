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Глас народа

Часть стены дома на Московской едва не рухнула на головы прохожим

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В Пензе фасады не всех зданий на Московской улице безопасны для гуляющих. Так, в пятницу, 19 августа, внезапно обрушилась часть стены дома № 32.

Снимки с места происшествия прислала в сетевое издание «ПензаИнформ» читательница.

Судя по ним, фасад первого этажа, где расположена коммерческая организация, ремонтировали, а второй специалисты не трогали. Кусок стены у окна рухнул на тротуар.

«Ограждений нет, предупреждений никаких. Страшно представить последствия, если бы упало на человека» , - высказалась горожанка.

В апреле на плохое состояние фасадов на пензенском Арбате обратил внимание горожанин Сергей.

«Подобное происходит на центральной пешеходной части города - Московской, 24 и 30. Стены превращаются в решето. Администрация города и ответственные лица, видимо, страдают [плохим] зрением и не видят, что происходит», - написал он на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», проиллюстрировав слова снимками.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ништяк

Гость||

Московская 88 тоже самое. УК ничего не делают даже после обращений.

Гость||

Потому что сначала фасады делают и входные группы а потом саму улицу. Тут же спешка с реконструкцией связана с другим обстоятельством , спешной замены труб которые начали рваться. И самое интересное что компания после замены труб должна была за свой счет проводить восстанавливать дорожное покрытие. А не было ли там отката чиновникам учитывая большой уровень коррупции в области среди оных ?

Гость||

Не до ерунды! Надо соседние страны восстанавливать.

Гость||

Посмотрите какие захапистые длиные руки у символа коррупции и ЛГБТ - химеры дырявой лошади! В эти ручёнки много надо,не до ремонта зданий в исторической части Пензы...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Судя по ним, фасад первого этажа, где расположена коммерческая организация, ремонтировали, а второй специалисты не трогали.
А так можно (КУСКАМИ) ремонтировать здания в исторической части горда?

Имя: Гость
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