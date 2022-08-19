Часть стены дома на Московской едва не рухнула на головы прохожим

19.08.2022 | 17:25

В Пензе фасады не всех зданий на Московской улице безопасны для гуляющих. Так, в пятницу, 19 августа, внезапно обрушилась часть стены дома № 32.

Снимки с места происшествия прислала в сетевое издание «ПензаИнформ» читательница.

Судя по ним, фасад первого этажа, где расположена коммерческая организация, ремонтировали, а второй специалисты не трогали. Кусок стены у окна рухнул на тротуар.

«Ограждений нет, предупреждений никаких. Страшно представить последствия, если бы упало на человека» , - высказалась горожанка.

В апреле на плохое состояние фасадов на пензенском Арбате обратил внимание горожанин Сергей.

«Подобное происходит на центральной пешеходной части города - Московской, 24 и 30. Стены превращаются в решето. Администрация города и ответственные лица, видимо, страдают [плохим] зрением и не видят, что происходит», - написал он на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», проиллюстрировав слова снимками.