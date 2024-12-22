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Глас народа

На улице Московской на женщину упала наледь с крыши

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На улице Московской в Пензе из-за схода снега с крыши пострадала женщина. ЧП случилось, когда она проходила мимо дома № 15 (рядом с ТЦ «Орленок»).

Информация о происшествия появилась в Сети в воскресенье, 22 декабря. Дата инцидента не указывается. У женщины образовалась шишка на голове.

«Если бы на моем месте оказался ребенок, все могло бы закончиться гораздо хуже. Сосульки нужно убрать как можно быстрее», - отметила женщина.

Она опубликовала фото с места происшествия. На снимке видны наледь и снег, свисающие с кровли.

На улице Московской на женщину упала наледь с крыши

Ранее в администрации города предупредили пензенцев об угрозе падения сосулек с крыш из-за колебаний температуры и обильных снегопадов и рассказали, куда следует обратиться с просьбой убрать опасные последствия погоды.

Фото размещено в телеграм-канале «Черный список Пенза», предоставлено «Очевидец Пенза».

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