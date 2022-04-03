Пензенец о домах на Московской: Стены превращаются в решето

03.04.2022 | 10:34

Пензенца Сергея обеспокоило состояние фасадов домов на Московской улице в областном центре. Снимками он поделился на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Горожанин напомнил о доме № 7 на улице Куйбышева, где из стены начал сыпаться кирпич.

«Подобное происходит на центральной пешеходной части города: улице Московской, 24 и 30. Стены превращаются в решето. Администрация города и ответственные лица, видимо, страдают [плохим] зрением и не видят, что происходит», - написал пензенец.

На сообщение отреагировал представитель мэрии.

«Управлением ЖКХ города проведена работа по составлению дефектных актов и подготовке локально-сметных расчетов на ремонт фасадов девяти домов по улице Московской», - ответили горожанину.

Вопрос о выделении денег на указанные работы вынесут на рассмотрение Гордумы.

В настоящий момент на Московской улице продолжается реконструкция. На ее завершение направят 106 млн рублей.