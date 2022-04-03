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Общество

Пензенец о домах на Московской: Стены превращаются в решето

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Пензенца Сергея обеспокоило состояние фасадов домов на Московской улице в областном центре. Снимками он поделился на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».

Горожанин напомнил о доме № 7 на улице Куйбышева, где из стены начал сыпаться кирпич.

«Подобное происходит на центральной пешеходной части города: улице Московской, 24 и 30. Стены превращаются в решето. Администрация города и ответственные лица, видимо, страдают [плохим] зрением и не видят, что происходит», - написал пензенец.

На сообщение отреагировал представитель мэрии.

«Управлением ЖКХ города проведена работа по составлению дефектных актов и подготовке локально-сметных расчетов на ремонт фасадов девяти домов по улице Московской», - ответили горожанину.

Вопрос о выделении денег на указанные работы вынесут на рассмотрение Гордумы.

В настоящий момент на Московской улице продолжается реконструкция. На ее завершение направят 106 млн рублей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото Сергея Новикова
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

На сообщение отреагировал представитель мэрии.

«Управлением ЖКХ города проведена работа по составлению дефектных актов и подготовке локально-сметных расчетов на ремонт фасадов девяти домов по улице Московской», - ответили горожанину.

А как они фасады будут делать , ведь грузовой транспорт испортит гранитное плиточное покрытие (внизу Московской плитки переломали) и движение любого транспорта по пешеходной зоне будет запрещено ! Надо было сначала сделать фома , фасады и привести к единому стилю входные группы. А что будет с липами ? Как они их в песок собрались сажать , липам нужен грунт . Пока не поздно надо расширить приствольные круги.

Гость||

Это гнильё уже стало золотым, сколько раз уже ремонтировали . Сносить надо и строить заново по современным технологиям , в соответствии с архитектурой места.

Гость||

Частную недвижимость опять за счет бюджета ремонтировать намерены?

Имя: Гость
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