Пензенец о домах на Московской: Стены превращаются в решето

Пензенца Сергея обеспокоило состояние фасадов домов на Московской улице в областном центре. Снимками он поделился на странице губернатора в социальной сети «ВКонтакте».
Горожанин напомнил о доме № 7 на улице Куйбышева, где из стены начал сыпаться кирпич.
«Подобное происходит на центральной пешеходной части города: улице Московской, 24 и 30. Стены превращаются в решето. Администрация города и ответственные лица, видимо, страдают [плохим] зрением и не видят, что происходит», - написал пензенец.
На сообщение отреагировал представитель мэрии.
«Управлением ЖКХ города проведена работа по составлению дефектных актов и подготовке локально-сметных расчетов на ремонт фасадов девяти домов по улице Московской», - ответили горожанину.
Вопрос о выделении денег на указанные работы вынесут на рассмотрение Гордумы.
В настоящий момент на Московской улице продолжается реконструкция. На ее завершение направят 106 млн рублей.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
penzainform.ru писал(a):А как они фасады будут делать , ведь грузовой транспорт испортит гранитное плиточное покрытие (внизу Московской плитки переломали) и движение любого транспорта по пешеходной зоне будет запрещено ! Надо было сначала сделать фома , фасады и привести к единому стилю входные группы. А что будет с липами ? Как они их в песок собрались сажать , липам нужен грунт . Пока не поздно надо расширить приствольные круги.