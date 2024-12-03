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Общество

В ДОСААФ прокомментировали закрытие клуба по радиоспорту

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В региональном отделении ДОСААФ России прокомментировали закрытие подросткового клуба по скоростной радиотелеграфии на Московской, 32.

Клуб носил название «Импульс», его воспитанники получали на соревнованиях множество наград. Учреждение существовало более 30 лет, было известно многим. Его закрытие огорчило пензенцев. В постах в соцсетях они попросили власти и ДОСААФ сохранить клуб.

«Клуб «Импульс» никакого отношения к ДОСААФ России не имел, и, в связи с чем он закрылся, мы информации не имеем», - рассказал сетевому изданию «ПензаИнформ» и. о. председателя пензенского РО ДОСААФ Алексей Плетминцев.

Здание, где размещался клуб, находилось в безвозмездном пользовании ДОСААФ. В августе 2024-го администрация Пензы обратилась с иском в Арбитражный суд с требованием вернуть помещения муниципалитету, поскольку они перестали отвечать требованиям безопасности.

В середине октября было получено положительное решение по иску.

Как сообщил Алексей Плетминцев, школу радиоспорта можно возродить, помещения для этого имеются и их готовы предоставить. Однако пока остается нерешенной проблема персонала: нужны люди, готовые обучать ребят. Как только вопрос решится, занятия возобновятся.

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