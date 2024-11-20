На ул. Московской закрыли известный подростковый клуб

20.11.2024 | 10:28

В Пензе закрыли клуб по скоростной радиотелеграфии на улице Московской, 32. Он существовал на протяжении 35 лет, воспитанники ежегодно завоевывали множество наград.

Переживающие о судьбе клуба пензенцы забили тревогу в начале ноября. В соцсети появился пост, также горожане оставили обращения на странице губернатора во «ВКонтакте».

«После запугивания судебными разбирательствами дирекцию клуба заставили подписать акт о его закрытии! Администрации важнее освободить здание в центре, чем сохранить уникальный клуб. Набор учеников уже прекращен, а руководство ДОСААФ, которому формально принадлежит клуб, махнуло рукой: мол, у нас свои проблемы. Никакие попытки договориться с чиновниками успеха не принесли», - рассказал пользователь во «ВКонтакте».

«Уважаемый губернатор! Нечестным путем, пугая судом, городская администрация закрывает подростковый клуб по радиоспорту, и все из-за помещения. Мы сами привлекали спонсоров, ездили на соревнования, поддерживали жизнь в условиях постоянного гнета. Когда нужно, наши спортивные достижения использовали в радостных отчетах, а сейчас от спортсменов просто отмахнулись! Очень обидно, что властям наплевать на многолетний труд. Просим Вас оказать поддержку в трудную минуту и спасти пензенский радиоспорт!» - обратилась к главе региона горожанка.

«Мы теряем историю нашего спорта и будущее для наших детей!» - отметил пензенец.

Городская администрация некоторое время готовила ответ для обеспокоенных граждан. Его обещали опубликовать до 19 ноября.

Выяснилось, что клуб по радиоспорту на Московской перестал существовать уже давно.

«В марте 2006 года между Управлением муниципального имущества города Пензы и учреждением дополнительного образования «Специализированная детско-юношеская спортивно-техническая школа по радиоспорту» регионального отделения ДОСААФ России Пензенской области был заключен договор безвозмездного пользования нежилым помещением на ул. Московской, 32, на неопределенный срок. С течением времени техническое состояние помещения подросткового клуба «Импульс» перестало соответствовать требованиям Роспотребнадзора на осуществление учебного процесса», - сообщил представитель городской администрации.

Школу по радиоспорту закрыли в 2021-м. Причина не только в несоответствии санитарным требованиям, но и в отсутствии лицензии на образовательную деятельность. Последний преподаватель и директор учреждения уволились 30 августа 2024-го.

«На сегодняшний день документы по ликвидации школы находятся в ДОСААФ России Пензенской области. Чтобы сохранить в городе направление радиоспорта, еще в 2021 году педагогам спортивно-технической школы предложили трудоустроиться в Детский (юношеский) центр «Спутник» города Пензы. Тогда три преподавателя и большая часть воспитанников перешли в данный центр», - объяснил представитель мэрии.

Он подчеркнул: дальнейшие занятия возможны только на лицензированной базе, соответствующей требования СанПиНа. Сейчас детям невозможно находиться в помещении на Московской.