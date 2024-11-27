В верхней части улицы Московской погасли фонари

27.11.2024 | 18:41

Верхняя часть улицы Московской в Пензе погрузилась во тьму, ходить люди вынуждены, довольствуясь светом из окон ближайших зданий.

Жалобу в рубрику «Глас народа» портала PenzaInform.ru прислал пензенец Егор Ж.

«От Карла Маркса и до Кураева не горит ни один фонарь! Зачем они тогда вообще стоят? Для красоты?» - возмутился мужчина, отметив, что после пересечения с Кураева такой проблемы нет.

По его словам, без достаточного освещения идти с горы страшно, можно поскользнуться, упасть и получить травму.

Проблемы со светом на данном участке возникли не впервые. В 2022 году из-за частных провалов люди в темноте боялись не заметить опасное место и оказаться под землей.