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Глас народа

В верхней части улицы Московской погасли фонари

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Верхняя часть улицы Московской в Пензе погрузилась во тьму, ходить люди вынуждены, довольствуясь светом из окон ближайших зданий.

В верхней части улицы Московской погасли фонари

Жалобу в рубрику «Глас народа» портала PenzaInform.ru прислал пензенец Егор Ж.

В верхней части улицы Московской погасли фонари

«От Карла Маркса и до Кураева не горит ни один фонарь! Зачем они тогда вообще стоят? Для красоты?» - возмутился мужчина, отметив, что после пересечения с Кураева такой проблемы нет.

В верхней части улицы Московской погасли фонари

По его словам, без достаточного освещения идти с горы страшно, можно поскользнуться, упасть и получить травму.

В верхней части улицы Московской погасли фонари

Проблемы со светом на данном участке возникли не впервые. В 2022 году из-за частных провалов люди в темноте боялись не заметить опасное место и оказаться под землей.

В верхней части улицы Московской погасли фонари

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