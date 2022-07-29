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Глас народа

На Пензу обрушилась гроза с ливнем и градом

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В пятницу, 29 июля, в Пензе прошла гроза с крупным градом. Фото ледяных горошин прислал в редакцию портала PenzaInform.ru житель Красной.

«Вот это сечет! Градины крупные, не завидую тем, кто оказался без укрытия. А грохочет так, что у меня собака от ужаса под стол забилась», - рассказал он.

Ледяной шквал обрушился примерно в 10:50 и длился около 10 минут, а затем ему на смену пришел ливень.

«Нормальная июльская погода - жара в паре с грозами», - считает пензенец. Он надеется, что после дождей в лесах начнется грибное изобилие.

Это не первый разгул стихии в середине лета. 14 июля в Мокшанском районе во время грозы молния убила 37-летнего пастуха, который верхом на лошади перегонял с напарником скот.

Спасатели рекомендуют при приближении грозы закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия, не растапливать печь в частном доме, не разговаривать по телефону, отключить бытовые электроприборы. Во время ударов молнии не следует близко подходить к электропроводке, молниеотводам, водостокам с крыш, антеннам.

В лесу нельзя укрываться под высокими деревьями, особенно под соснами, дубами и тополями. Нужно найти участок с низкой растительностью. У водоема рекомендуется отойти от берега и спуститься с возвышенности в низину. В открытом поле лучше сесть на корточки в ложбине, овраге или другом естественном углублении, обхватив ноги руками.

Автомобилистам и пассажирам не следует покидать машину, нужно закрыть окна и опустить антенну радиоприемника.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Все, дождь пошел, в Пензе апокалипсис....

Гость||

penzainform.ru писал(a):

опустить антенну радиоприемника.
где ты тварь сейчас найдёшь антенну приёмника?

Имя: Гость
Комментарий:

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