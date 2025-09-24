25 сентября в Пензенской области будет холодно и сыро

24.09.2025 | 22:00

В четверг, 25 сентября, жителей Пензенской области ждет холодный и дождливый день. Прогноз дали в Приволжском УГМС.

Ночью термометры покажут +2...+7 градусов. Днем температура поднимется до +13, к вечеру опустится до +8.

Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью до 13 метров в секунду. Местами пройдет дождь.

Ранее синоптики сообщили, что в Пензенской области ожидается стремительная смена климатических сезонов. Уже в ближайшую пятницу в регионе может пойти мокрый снег.

25 сентября в народном календаре - Артамон Змеевик. Предки верили, что дождь в этот день предвещает затяжную ненастную погоду, а яркое солнце сулит теплый октябрь.