Синоптики подготовили прогноз погоды на 23 сентября

22.09.2025 | 20:30

23 сентября в Пензенской области ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков, сообщили в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В ночь на вторник уличные термометры покажут +9...+14 градусов, днем воздух прогреется до +25...+30. Следующая ночь окажется почти такой же, как предыдущая, - от +8 до +13 градусов.

На протяжении суток будет дуть юго-западный ветер, его порывы могут достигать 9-14 метров в секунду.

Ранее метеорологи сообщили, что во вторник в регионе сохранится господство обширного антициклона с солнечной и по-летнему жаркой погодой.

Предки в этот день обращали особое внимание на рябину. Если ее было много, ждали дождливой осени и суровой зимы.