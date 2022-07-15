В Пензенской области мужчину убило молнией

15.07.2022 | 09:18

В четверг, 14 июля, в Мокшанском районе случилось ЧП во время грозы. Молнией ударило 37-летнего мужчину.

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в пресс-службе регионального УМВД России, сообщение об инциденте поступило в полицию в 17:27.

Трагедия произошла в поле в пяти километрах от поселка Мирного. Молния попала в одного из двух пастухов. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время в обстоятельствах гибели сельчанина разбираются следователи. Проводится проверка.