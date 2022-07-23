В Пензе разросшиеся в Кривозерье деревья могут стать причиной ДТП

23.07.2022 | 13:14

В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница микрорайона Кривозерье в областном центре. Она прислала фотоснимки места, где из-за растительности значительно возрастает риск ДТП.

На кадрах запечатлена разбитая и изрытая заполненными водой ямами дорога. А самую большую опасность, по мнению пензячки, представляют собой деревья, заслоняющие обзор пути.

«2-й Черниговский проезд (у домов № 18 и 18Б) - безобразие, а не дорога. Ямы - это отдельный разговор, но вот кусты необходимо спилить: они мешают и прохожим, и водителям», - высказала претензии горожанка.

По ее словам, в доме № 18 никто не живет, поэтому растительность так активно освоила пространство. Девушка надеется, что огласка привлечет к проблеме внимание администрации Первомайского района, куда она уже обратилась.

22 июля в Сердобске под колесами «Лады-Калины» оказались два мальчика. Дети неожиданно выбежали на дорогу, а водитель не смог разглядеть их из-за куста, заслонявшего обзор.