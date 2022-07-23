В Сердобске водитель «Лады-Калины» наехал на двух мальчиков

23.07.2022 | 12:37

В пятницу, 22 июля, в Сердобске двое детей попали под колеса автомобиля «Лада-Калина», которым управлял 66-летний водитель.

Как сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел в 10:22 у дома № 9 на Балашовской улице.

На записи с видеорегистратора видно, что дети неожиданно выбежали на дорогу перед машиной. Из-за куста, растущего в углу палисадника и закрывающего обзор, водитель не смог увидеть юных пешеходов.

Мальчика 2016 года рождения госпитализировали с травмами, второго, годом младше, медики отпустили после осмотра.

По факту ДТП с участием детей проводится проверка.