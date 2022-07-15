Во время разгула стихии у филармонии опрокинулся арт-объект «Пенза»

15.07.2022 | 09:51

В четверг, 14 июля, во время разгула стихии в областном центре в очередной раз опрокинулся арт-объект «Пенза», установленный на площади у филармонии на улице Суворова.

«Последствия урагана», - написал автор снимков, размещенных в ТГ-канале «Пенза Новости».

Почти год назад, 30 июля, конструкция уже падала от сильных порывов ветра. Тогда ее подняли и поставили на место.

14 июля ветер был не менее порывистым, во дворах, у дорог в разных частях Пензы повалило деревья. Например, на улицах Лермонтова (близ пересечения с Красной), Мира (неподалеку от перекрестка с Окружной), Попова, Карпинского, Ленина, Коммунистической, на Большой Бугровке.

После того как дождь прекратился, дежурная аварийная бригада МБУ «Пензавтодор» приступила к ликвидации последствий непогоды. На улицах Московской, Бакунина, Ленина, Луначарского, Ставского и других специалисты убирали упавшие деревья. Во всех районах работала спецтехника для откачки подтоплений.