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Глас народа

Жители Чемодановки не дождались светофора на «дороге смерти»

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Жители села Чемодановка Бессоновского района не увидели светофоров и освещения, которые им обещали обустроить к 1 сентября прошлого года на опасном участке трассы М5.

Его сельчане прозвали дорогой смерти.

Речь идет о 651-м километре трассы, где случаются смертельные аварии. Так, 10 мая 2021-го там погибла 15-летняя школьница. Она вышла из автобуса и попала под колеса большегруза вместе с другими пассажирами.

Подписчица Кристина оставила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» обращение, где попросила посодействовать тому, чтобы участок трассы стал безопасным.

«После страшной аварии 10 мая 2021 года, в результате которой погибла десятиклассница местной школы, было направлено обращение в «Поволжуправтодор». На текущий момент ни Г-образных опор, ни светофоров, ни светильников так и нет, хотя указанные работы планировалось провести в срок до 1 сентября 2021 года. Проблема с переходом дороги в указанном месте, особенно в темное время суток, так и осталась нерешенной. А в связи с тем, что в Чемодановке активно ведется строительство новой школы, проблема станет более острой, когда для учеников начнется новый учебный год», - написала женщина.

По ее словам, треть школьников проживает в домах, расположенных за трассой. Родители боятся отпускать своих детей в общеобразовательное учреждение, так как по дороге движется большой поток грузовиков и легковушек, и скорость водители не снижают.

Пока официального ответа на обращение Кристины не поступило.

Фото Кристины Кавериной.

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Гость||

Надо всем табором вырыть подземный переход.

Гость||

Ну что вы там переживаете. Вам сейчас все ОБЪЯСНЯТ.

Гость||

А кто же им обещал?

Гость||

Гость писал(a):

А кто же им обещал?
Так американцы наверное. Врали.

Гость||

Насчёт подземного перехода хорошая мысль.

Имя: Гость
Комментарий:

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