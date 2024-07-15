Полиция разыскивает мотоциклиста, сбившего мужчину в Золотаревке

15.07.2024 | 15:40

В Пензенской области за три дня под колеса машин попали 3 пешехода и 1 велосипедист. Все пострадали в ДТП и были госпитализированы.

Так, 12 июля в Бессоновском районе сбили 45-летнего мужчину. Это случилось около 11:55 на 621-м километре трассы М-5. Наезд совершил 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2111.

Также в Бессоновском районе в 17:00 12 июля на 13-м километре дороги Пенза - Лунино 59-летний мужчина за рулем грузовика ГАЗ-33070 сбил 57-летнего велосипедиста.

В селе Золотаревка Пензенского района около 23:01 14 июля напротив дома № 42 на улице Рабочей в ДТП попал 40-летний мужчина. Его сбил мотоциклист, личность которого пока не установили. Сейчас водителя разыскивает полиция.

Также 14 июля ДТП с пешеходом случилось в Пензе. В 14:00 рядом с домом № 39 на улице Ломоносова 78-летний автомобилист за рулем Hyundai Matrix сбил 73-летнюю женщину.

По факту всех происшествий проводят проверку, устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщили в управлении Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.