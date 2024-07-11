Бордюр у зебры возле ТЦ «Слава» заменят по просьбе пензячки

11.07.2024 | 12:48

На Гидрострое после ремонта и расширения дороги оказался затруднен путь к пешеходному переходу возле ТЦ «Слава».

Специалисты установили высокий бордюрный камень. «Это не удобно ни для мам с колясками, ни для велосипедистов. Но если эти люди там еще смогут пройти, свои ноги имеются, то инвалиды-колясочники нет. Очередное отрезание инвалидов от мира», - возмутилась на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пензячка Ольга Д.

Женщина обратила внимание, что пешеходный переход из ЖК «Семейный» к ТРЦ «Ритэйл» дорожники сделали «по-человечески».

К своему обращению Ольга прикрепила фото, сделанные напротив ТЦ «Слава». На снимках видно, что бордюры высокие и мешают передвижению маломобильных горожан.

На жалобу пензячки отреагировал представитель минстроя области.

«Монтаж заниженного бортового камня будет сделан до 1 сентября 2024 года», - пообещали Ольге.