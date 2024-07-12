У Побочинских дач на трассе М-5 заметили окровавленного мужчину

12.07.2024 | 16:17

В пятницу, 12 июля, на трассе М-5 рядом с Побочинскими дачами водители заметили лежащего мужчину, пострадавшего в ДТП.

Кадры появились в телеграм-канале «Дорожная обстановка Пензы». Автомобилисты предположили, что человек выпал из автомобиля.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в управлении Госавтоинспекции УМВД России по области, ДТП случилось около 12:00 на 121-м километре трассы в Бессоновском районе.

30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 сбил 45-летнего пешехода. Мужчина получил травмы, медики доставили его в больницу.

Сейчас по факту происшествия проводят проверку.