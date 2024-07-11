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Общество

Дорога севернее Лугометрии готова более чем на 70%

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На четверг, 11 июля, новая дорога севернее Лугометрии (она идет практически параллельно трассе М-5) готова более чем на 70%. Об этом сообщил в соцсетях глава Пензы Александр Басенко.

Дорога севернее Лугометрии готова более чем на 70%

«Подрядчик завершил переустройство инженерных сетей, вынес трансформаторную подстанцию и смонтировал ливневые очистные сооружения. Сейчас занимается монтажом дренажа и ливневой канализации, а также укладкой нижнего слоя дорожного покрытия. В планах - установка бордюров и обустройство уличного освещения», - уточнил глава Пензы.

Основная задача будущей дороги - обеспечить транспортную доступность микрорайона.

Дорога севернее Лугометрии готова более чем на 70%

Ту же функцию будут выполнять развязка на 624-м километре трассы М-5 и дорога восточнее Лугометрии (она располагается практически параллельно улице Новоселов в Заре). Обе сдадут в этом году.

К сдаче осенью планируется и дорога севернее Лугометрии.

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Источник — фото из TG-канала Александра Басенко
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