В Пензе на дорогах устанавливают табло с данными о погоде

16.07.2024 | 19:12

На пензенских дорогах начали появляться специальные табло с данными о погоде. Они будут предупреждать водителей об ухудшении условий и ограничивать скорость движения.

Цель установки конструкций - повышение безопасности на дорогах. Табло совмещены с автоматическими метеостанциями, с них они будут получать информацию и транслировать ее автомобилистам.

Оборудование уже есть на путепроводе на улице 40 лет Октября. Сейчас идет монтаж на улицах Измайлова и Гагарина.

Работами занимается ГБУ «Безопасный регион», в ведении которого находится организация адаптивного управления на светофорных объектах.

«Предполагается, что современные системы метеоконтроля позволят в том числе своевременно корректировать и улучшать качество и эффективность работы по содержанию автомобильных дорог», - говорится на сайте учреждения.