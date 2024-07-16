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Общество

В Пензе на дорогах устанавливают табло с данными о погоде

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На пензенских дорогах начали появляться специальные табло с данными о погоде. Они будут предупреждать водителей об ухудшении условий и ограничивать скорость движения.

Цель установки конструкций - повышение безопасности на дорогах. Табло совмещены с автоматическими метеостанциями, с них они будут получать информацию и транслировать ее автомобилистам.

Оборудование уже есть на путепроводе на улице 40 лет Октября. Сейчас идет монтаж на улицах Измайлова и Гагарина.

Работами занимается ГБУ «Безопасный регион», в ведении которого находится организация адаптивного управления на светофорных объектах.

«Предполагается, что современные системы метеоконтроля позволят в том числе своевременно корректировать и улучшать качество и эффективность работы по содержанию автомобильных дорог», - говорится на сайте учреждения.

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Источник — фото ГБУ «Безопасный регион»
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