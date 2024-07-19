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Происшествия

На проспекте Победы велосипедист сбил ребенка и уехал

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В Пензе разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия, случившегося 13 июля на проспекте Победы.

По предварительным данным, в 17:30 напротив дома № 99, у Парка времен, некий велосипедист сбил 6-летнего мальчика. Он получил травмы.

Вместо того чтобы остановиться и помочь пострадавшему, водитель двухколесного транспорта поспешил скрыться с места ДТП.

Свидетелей и очевидцев убедительно просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.

ДТП с детьми в Пензенской области нередки: 15 июля в селе Грабово Бессоновского района 12-летний водитель мотоцикла «Рейсер» сбил 7-летнего мальчика.

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