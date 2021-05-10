ДТП в Чемодановке: погибла девочка 16 лет, еще 8 человек пострадали

10.05.2021 | 22:51

В УМВД России по Пензенской области прокомментировали дорожно-транспортное происшествие, случившееся на трассе М5 в Бессоновском районе вечером в понедельник, 10 мая.

Предварительно установлено, что в 20:38 на 652-м километре в Чемодановке столкнулись фура Renault с полуприцепом и рейсовый автобус, направлявшийся из Пензы в Кижеватово.

«В результате аварии один человек погиб - девочка 2005 года рождения, пострадали восемь человек, которые были госпитализированы. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и произвел столкновение с автобусом, водитель которого остановился, чтобы высадить пассажиров», - сообщили в пресс-службе полиции.

Уточняется, что на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и другие экстренные службы.