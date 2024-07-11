В Арбекове женщину чуть не сбили на пешеходном переходе

11.07.2024 | 11:42

В Пензе в четверг, 11 июля, на пересечении проспекта Строителей и Тернопольской под колеса автомобиля чуть не попала женщина. Она шла по зебре, а водитель не уступил ей дорогу.

Запись момента появилась в Сети. На кадрах видно, как горожанка переходит дорогу, не глядя по сторонам. Большинство машин останавливаются, чтобы ее пропустить, но один автомобиль - синий Peugeot с восклицательным знаком на заднем стекле - едет.

Женщина замечает угрозу в последний момент и замирает на месте. Водитель проезжает мимо, едва ее не задев. Немного постояв, пензячка продолжает свой путь.

На записи указаны дата и время: 11 июля, 8:51.

Пензенцы, посмотревшие ролик, заключили, что в этой ситуации виноваты оба.

«Смотреть нужно по сторонам, а не перед собой, ни в коем случае не оправдываю водилу, но если бы пешеходы были более внимательными и не считали себя бессмертными, то и число ДТП с их участием было бы намного меньше», «Не оправдываю водителя, но она даже голову не повернула налево, чтобы убедиться, что все остановились. Она смотрела вперед», - отметили они.