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Глас народа

В Кузнецке пришло в негодность новое покрытие стадиона

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Покрытие ФОКа открытого типа в Западном микрорайоне Кузнецка вызывает у горожан массу нареканий. Занятия спортом на объекте могут закончиться травмами.

ФОК начали реконструировать в 2019 году, завершили в 2020-м. Там обустроили хоккейную коробку, футбольное поле, беговую дорожку, стритбольную площадку, тренажерный комплекс, лыжероллерную трассу и трибуну на 100 мест.

Прежнее покрытие футбольного поля демонтировали и заменили на новое. Однако, по словам кузнечан, долго оно не прослужило.

«Все разбухло, лежит какими-то кусками. Там при беге можно голову свернуть. Деньги оприходовали, отчитались и ладно», - написал горожанин в группе «Подслушано в Кузнецке» соцсети «ВКонтакте».

«Браво! Осталось дождаться падения и травмы ребенка на этих буграх, и можно писать в прокуратуру. Создается впечатление, что почти все в нашем городе делается через одно место. Примеров очень много», - высказался другой кузнечанин.

Свои слова пользователи проиллюстрировали снимками, на которых видно, что покрытие нельзя назвать ровным. Бегу и физическим упражнениям мешают бугры и вздувшиеся швы.

«Кто делал это, их надо оштрафовать на хорошую сумму. Может, потом будут думать. На проекте, наверное, картинка совсем другая, и перед губером отчитываются - точно фото другое», «Если была бы уголовная ответственность за некачественную работу, то было бы все отлично сделано», - поделились мнением комментаторы.

Пока на обращение граждан администрация не отреагировала.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Ой позорники

Гость||

Гость писал(a):

Ой позорники
Тут другое определение подходит... Нужна работа СК и прокуратуры.

Имя: Гость
Комментарий:

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