Молодой кузнечанин дважды поверил мошенникам и потерял 2,5 млн

11.08.2025 | 10:00

31-летний кузнечанин лишился всех своих сбережений в попытке спасти деньги от мошенников.

Мужчине через мессенджер позвонил неизвестный, представившийся работником банка и сообщивший об угрозе потерять накопления. Он предложил перевести средства (1 500 000 рублей) на «безопасный счет».

Испугавшись, кузнечанин согласился и перечислил часть денег на указанные незнакомцем реквизиты.

Однако мошеннику этого оказалось мало. На следующий день он вновь позвонил жертве и убедил оформить кредит, ссылаясь на то, что у мужчины хороший кредитный потенциал и этим могут воспользоваться злоумышленники.

Горожанин и тут поверил собеседнику, оформил на себя два кредита по 850 000 рублей и перевел все на указанные счета. За неделю таким образом он перечислил около 2 500 000 рублей.

Осознав, что попал в беду, кузнечанин обратился в правоохранительные органы. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление подозреваемого в совершении данного преступления», - сообщили в УМВД России по Пензенской области.