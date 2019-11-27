27.11.2019 | 08:48

В 2020 году в Кузнецке появится физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. В ближайшее время начнется разработка проектно-сметной документации на объект. На эти цели из бюджета выделено 350 тысяч рублей.

«Участок на окраине Западного микрорайона некоторое время использовался как футбольное поле с искусственным покрытием. Сейчас здесь не играют из-за состояния газона. Власти города искали возможность провести реконструкцию, кардинально улучшив условия для занятий спортом. Такой шанс предоставил федеральный проект по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа», - сообщили в пресс-службе кузнецкой мэрии.

В настоящее время все условия для включения в программу выполнены.

«Проект для нас хороший, одного только спортивного оборудования на 25 миллионов рублей мы получим, приведем в порядок стадион, который, в том виде который сейчас, город не красит», - пояснил глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Новый ФОК будет включать площадку для игры в хоккей или мини-футбол (в зависимости от времени года), беговую дорожку на 200 м, уличные тренажеры и прыжковую яму. Заниматься здесь спортом можно будет круглый год.

Старое покрытие, демонтированное во время реконструкции, планируют застелить на спортплощадке одной из школ Кузнецка.