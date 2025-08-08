Денис Соболев о лестнице на улице Красной: удобно и красиво

08.08.2025 | 17:04

В Пензе завершился ремонт лестницы на улице Красной, которая долгие годы находилась в неудовлетворительном состоянии.

В пятницу, 8 августа, председатель городской думы Денис Соболев лично оценил качество работ. «Сейчас это настоящее произведение искусства. Широкие ровные ступени, перила. Лестница не просто удобная, но еще и красивая», - констатировал он.

Денис Соболев вспомнил, что еще в его детские годы эта лестница не отличалась удобством. «Я по ней часто ходил ребенком в парк Белинского, и уже тогда она была в неприглядном состоянии. По ней всегда было тяжело передвигаться и летом, и уж тем более зимой», - рассказал председатель гордумы.

Просьбы пензенцев отремонтировать лестницу поступали к Денису Соболеву еще во время предвыборной кампании. Для горожан, проживающих на улицах Кураева, Ключевского, Революционной, это самый короткий путь к гимназии № 1, парку Белинского, на Тропу здоровья и к другим значимым объектам.

Деньги на ремонт марша длиной почти 185 метров - около 5,5 млн рублей - были выделены из бюджета Пензы.