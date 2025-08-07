Кузнечанин с гвоздодером угрожал убить знакомого

07.08.2025 | 09:09

В Кузнецке 31-летний горожанин попал под статью после конфликта со сверстником. Он угрожал знакомому убийством, вооружившись гвоздодером.

Это случилось в доме у кузнечанина. Мужчины поссорились, гость не захотел покидать жилище, а хозяин схватил инструмент и стал замахиваться, угрожая, что расправится с ним.

Испугавшись за свою жизнь, знакомый агрессора обратился в полицию. Горожанина задержали, он признался в содеянном.

На мужчину завели уголовное дело.

«Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет», - сообщили в областном УМВД РФ.